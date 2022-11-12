Илья Авербух: «Кагановская и Ангелопол показали прокат лучше, чем на первом этапе, летели надо льдом. Они завоевывают авторитет у судей»
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты ритм-танцев на этапе Гран-при России в Москве.
«Сегодня был очень интересный танцевальный турнир – все первые три пары показали очень достойные выступления. Разница в сотых говорит о том, что в произвольном танце предстоит равная борьба.
Мне очень понравились и Софья Тютюнина с Андреем Багиным, и Ирина Хавронина с Дарио Чиризано, у каждой пары есть свои плюсы.
Что касается Кагановской и Ангелопола, они показали прокат лучше, чем на первом этапе Гран-при, ребята летели надо льдом. Они завоевывают авторитет у судей и по делу занимают лидирующую позицию, очень прогрессируют.
Я еще давно обратил на них внимание, у них сильный произвольный танец, предстоит большая битва», – сказал Авербух.
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