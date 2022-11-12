Илья Авербух: «Кагановская и Ангелопол показали прокат лучше, чем на первом этапе, летели надо льдом. Они завоевывают авторитет у судей»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф прокомментировал результаты ритм-танцев на этапе Гран-при России в Москве.

«Сегодня был очень интересный танцевальный турнир – все первые три пары показали очень достойные выступления. Разница в сотых говорит о том, что в произвольном танце предстоит равная борьба.

Мне очень понравились и с Андреем Багиным, и с , у каждой пары есть свои плюсы.

Что касается Кагановской и Ангелопола, они показали прокат лучше, чем на первом этапе Гран-при, ребята летели надо льдом. Они завоевывают авторитет у судей и по делу занимают лидирующую позицию, очень прогрессируют.

Я еще давно обратил на них внимание, у них сильный произвольный танец, предстоит большая битва», – сказал Авербух.