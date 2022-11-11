Грузинский фигурист прокомментировал информацию о приостановке сотрудничества с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что спортсмен переехал в Италию и сейчас тренируется в группе Лоренцо Магри.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться», – сказал Квителашвили.

Грузинский фигурист Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию