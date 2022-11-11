Представитель Федерации фигурного катания Грузии: «Квителашвили сейчас тренируется в Италии у Магри. О причинах ухода от Тутберидзе он расскажет сам»

Представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури подтвердила информацию об уходе из группы .

«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у Магри. О причинах, по которым он ушел от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят.

Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за «Хрустальный». Никаких проблем с этим нет», – сказала Тагаури.

Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию