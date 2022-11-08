Владимир Морозов: «В приоритете стоит целостность программы. Если усложнения не будут выбивать из колеи, конечно, будем усложняться»

Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, ответил на вопросы об усложнении соревновательных программ.

– Траньков отметил, что ваш каскад (тройной тулуп – двойной тулуп – двойной тулуп) морально устарел.

– Отчасти это правда, правила с этого года поменялись, многое поменялось. В приоритете все равно стоит целостность программы.

Если усложнения будут работать и не будут выбивать из колеи, конечно, будем усложняться. Но опять же это все будет по тренировкам видно. Рассказывать можно все что угодно, увидим все на старте.

– Каскады в новом сезоне уравняли по базе с секвенциями. Как вы к этому относитесь?

– Правила есть правила, не мы их придумали. Надо играть по правилам.

– Видите ли вы смысл в усложнении программ при существующей шкале надбавок за элементы?

– Думаю, каждая пара будет выбирать свой путь. Когда мы выступали на первой Олимпиаде [2018 года], у нас, за исключением чемпионов, первые пять-шесть мест были с элементами ультра-си.

Это уже было, потом поменяли правила, пока все ходит по кругу. Для меня это не ново, мы катаемся давно.

– В Казани за бортиком был Павел Слюсаренко. Принимает ли он участие в подготовке вашей пары?

– Надеемся, Павел приедет к нам перед чемпионатом России в Москву со своими парами, мы вместе потренируемся. Когда мы вместе попадаем на старт, он, конечно, присутствует на наших тренировках, принимает участие.

Павлу можно сказать огромное спасибо и за прошлый год, когда он много работы с нами проделал, в этом ее чуть поменьше. В любом случае он с нами, – ответил Морозов.