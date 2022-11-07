Фигуристы-юниоры, выступающие за ЦСКА, ездят на этапы Гран-при России и другие соревнования за свой счет («Р-Спорт»)

Теги сборная России мужское катание женское катание ледовый каток ЦСКА деньги Николай Колесников Елизавета Куликова Мария Гордеева Лев Лазарев Фигурное катание

Фигуристы-юниоры, выступающие за ЦСКА, ездят на этапы Гран-при России в текущем сезоне за свой счет, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников, в других школах существует практика, при которой фигуристам либо заранее оплачиваются расходы на дорогу, проживание и питание на соревнованиях, либо компенсируются после соревнований.

В ЦСКА с нынешнего сезона финансирование поездок юниоров прекратилось.

В частности, фигуристы-юниоры ЦСКА самостоятельно оплачивали все расходы на поездки на этапы Гран-при России, а также на некоторые предсезонные турниры, включая мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Компенсировать расходы руководство ЦСКА в настоящее время не планирует.

За ЦСКА на юниорском уровне выступают такие фигуристы, как Лев Лазарев, Мария Гордеева, Елизавета Куликова, Николай Колесников и другие.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные