Вероника Яметова: «Оказалась на этапе Гран-при совсем случайно. Некоторые девочки снялись из-за травм, и нас попросили приехать»

Фигуристка Вероника Яметов оценила выступление на этапе Гран-при России в Казани, где заняла второе место в короткой программе.

«Прокат мне понравился. После неудачного проката короткой в Сочи я работала над каскадом и сделала его вот сегодня. И, мне кажется, хорошо сделала.

Как оказалась на этом этапе? Совсем случайно. Так как с этого этапа некоторые девочки снялись из-за травм, нам позвонили и попросили приехать. Мы согласились, и я здесь. Сложно ли кататься на двух этапах подряд? Для меня нет, втягиваюсь. Это даже легко.

Ощутила ли внимание зрителей? Да, мне очень приятно, спасибо всем, что поддерживают. Есть ли планы, где буду выступать после этапов Гран-при? Этого я еще сказать не могу. У нас в Свердловской области тоже есть свои соревнования, и я вот на них буду участвовать.

Турнир по прыжкам? Я бы хотела поехать. В какую команду хотела бы попасть? Я еще даже не знаю, смотря кто выберет», – сказала Яметова.

⚡Гран-при России. «Идель». Валиева выиграла короткую программу, Яметова – 2-я, Синицына – 3-я