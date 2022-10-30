Яна Рудковская: «Трусова не в лучшей форме, но она заслуживает гигантского, межгалактического уважения. Уверена, она не сломается и будет бороться»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о выступлении на этапе Гран-при России в Сочи, где фигуристка стала третьей.

– Сейчас Саша не в лучшей своей форме, но она заслуживает гигантского, межгалактического уважения, потому что она выходит и соревнуется.

У нее никогда не было легких путей и сумасшедших компонентов, несмотря на сумасшедший контент в технике! Сейчас у нее сложный период. Невозможно недооценить тот путь, который она проходит.

Я уверена, что мы увидим Сашу в ближайшее время на других стартах. Уверена, что девочка не сломается, что она будет бороться. По поводу соперников могу сказать, что пока все девочки не в форме. Все допускали ошибки.

– Главная причина неудач Саши – переход к другому тренеру?

– Да нет, конечно, она только начала накатывать новые программы! Восстанавливаться. Покажите контент после Олимпиады у кого‑то с чистыми четверными?

К Саше у меня большое уважение, что она пошла на этот этап. Сказала, что будет катать в Сочи – она катает. У девочки травма спины, она могла вообще отказаться и выбрать более поздние этапы или готовиться к чемпионату России.

Но не тот случай, Саша – боец. Я уверена, что к чемпионату России она будет в форме, будут и накатанные программы, и 2 четверых лутца в произвольной программе.

Мне очень понравилась ее короткая программа. Евгений (Плющенко) сказал: «Это новый образ, который попал в точку». Я с ним полностью согласна. На мой взгляд, программа минимум на сегодня выполнена, а программа максимум – это будущее Саши.

В Саше я уверена. Она боец, у нее сложный путь! Как у , , и . Я очень хочу, чтобы страница под названием «Гран‑при в Сочи» стала первой в книге «Мой путь к Олимпиаде‑2026», – сказала Рудковская.