Елена Вайцеховская: «Трусова хочет кататься, чего не наблюдалось в послеолимпийские сезоны ни у Липницкой, ни у Загитовой. У нее есть все, чтобы триумфально вернуться»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«В тренде страдать по Трусовой, сокрушаясь, что она далеко не так хороша, как год назад (вот новость-то!), а мне кажется, что в нынешней Сашиной спортивной жизни достаточно много моментов, которые перевешивают все очевидные минусы.

Она хочет кататься, чего не наблюдалось в послеолимпийские сезоны ни у , ни у . Она не потеряла способность прыгать, и даже неудавшийся в Сочи четверной лутц не выглядит критичным.

Совершенно очевидно, что Саша способна вернуть все свои прыжки – слишком велик был запас прочности, наработанный до Олимпиады. Да, мешает чуть больший в сравнении с прошлым сезоном вес, но это, опять же, совершенно не критично.

Нынешний специфический сезон для Саши – благо, потому как позволяет без спешки и истерик полностью отойти от олимпийских историй, травм, вволю насладиться нарядами, программами и новыми отношениями, не опасаясь быть выброшенной из жизни только потому, что на твое место уже есть две, три, четыре, пять (нужное подчеркнуть) претендентки, с которыми тебя ежедневно сравнивают, причем не в твою пользу.

Кто не в курсе – это разрушает нервную систему взрослого спортсмена круче, чем любые поражения и любое соревновательное напряжение.

И уж совершенно точно ни к чему Сашу жалеть. У нее есть все, чтобы триумфально вернуться. Абсолютно все. И это делает Трусову лично для меня на порядок интереснее малышек «новой волны».

Может ли не получиться? Может. Но Саша пытается, и за это ей отдельный респект», – написала Вайцеховская.

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