Марк Кондратюк: «С мотивацией нет проблем, мне очень нравится кататься, выступать. Баллы и места – это вторичное»

Российский фигурист заявил, что не испытывает проблем с мотивацией в текущем сезоне, несмотря на отсутствие международных соревнований.

Кондратюк лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи.

«Не думаю о конкуренции, когда катаюсь. Выступаю в свое удовольствие и стараюсь его передать зрителям. Баллы и места – это вторичное.

Где брать мотивацию в новых реалиях? Не скажу за всех, но у меня нет с этим проблем. Мне нравится очень кататься, выступать.

Если сейчас такие условия, то только можно поблагодарить федерацию, что эти турниры есть, есть возможность выступать.

Очень круто, что, несмотря на все сложности, ФФКР делает все на благо спортсменов и зрителей», – сказал Кондратюк.