Вероника Жилина: «Образ Роксаны, который воплощаю в произвольной программе, чувствую очень хорошо»

Российская фигуристка рассказала о своих программах.

– В начале сезона вы поменяли короткую программу. С чем это связано?

– Французская музыка, на которую ставили первую программу, мне нравилась, но образ совершенно не чувствовала. «Лебедь» Сен-Санса гораздо ближе.

– Ощущение того, что не попадаете в образ, приходит из-за технических ошибок?

– Нет, просто неинтересно становится кататься. Даже на тренировках.

– Как вы работаете над артистической составляющей программ?

– Приходится много трудиться. Первая часовая тренировка в зале с 8:15 утра, она считается разминкой. Потом два часа льда, три часа перерыв. После этого снова идут разминка и лед.

– Получается, что рабочий день 14-летней спортсменки составляет не менее шести часов. Куда смотрит охрана труда?

– Два дня в неделю у нас один лед.

– Что помогает выдерживать такой график?

– Правильное питание и соблюдение режима дня. С нами работает хороший тренер по ОФП Иван Скобрев. Главное, наверное, желание добиться больших побед в фигурном катании.

– В нынешнем сезоне у вас две очень взрослые программы. Не чувствуете себя старше своих лет?

– Чувствую себя взрослее, чем в прошлом сезоне. Стала более уверенной. Стараюсь на соревнованиях кататься так же, как на тренировках. А образ Роксаны, который воплощаю в танго в произвольной программе, чувствую очень хорошо, – сказала Жилина.