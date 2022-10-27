Жулин о словах Гавайек: «Если бы ее назвали жирной коровой – это унижение, а ей просто сказали, что не мешало бы похудеть. Не люблю, когда доводится до абсурда»

Тренер Александр Жулин высказался о ситуации с американской фигуристкой , которая выступает в танцах на льду с Жаном-Люком Бэйкером.

– Кейтлин Гавайек рассказала, что к ней после Гран-при США подошел какой-то мужчина и сказал, что ей нужно худеть. Она написала об этом пост, ее все поддержали. Есть же вопросы веса, насколько можно об этом говорить или нельзя. Что вы об этом думаете?

– Если бы она у меня каталась, я бы сказал, что ей надо обязательно похудеть. Мы все-таки занимаемся спортом.

Если человек имеет черный цвет кожи, мы не можем говорить, что он имеет белый цвет кожи. Мы должны говорить, что он имеет черный цвет кожи. Просто не надо это превращать в расизм, но и до идиотизма доводить не надо.

Понимаете, если она пишет посты, что худая, флаг ей в руки, значит, она так считает. Но, на мой взгляд, это доводится до абсурда. Это из серии «родитель один» и «родитель номер два».

Унижать не надо. Если бы он к ней подошел и назвал «жирной коровой» – это унижение, а если он ей просто сказал, что ей не мешало бы похудеть, можно обидеться, но лучше похудеть.

Танцы все же, партнера жалко, тяжело ее таскать. Он такой хрупкий малый. Я не люблю, когда до абсурда доводится, – сказал Жулин.

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