Авербух о словах Гавайек: «Если ты взвалил на себя право выхода на публику – ты обязан следить за своим внешним видом, уважать зрителей»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал слова американской фигуристки , которая выступает в танцах на льду с Жаном-Люком Бэйкером.

Гавайек заявила, что во время Гран-при США один из болельщиков сказал ей: «Дорогая, я должен раскрыть секрет. Тебе нужно здорово похудеть».

«Я бы взял проблему глубже – в плане замечания. Так мы можем дойти, что невозможно будет тренировать, любое замечание тебя немного дискредитирует: «Натяни ногу – что, у меня некрасивые ноги»? Ну, это уже просто к психиатру, все. Понимаете?

Для меня абсолютно понятная история: если ты живешь и не претендуешь в выходах на публику, никто не в праве к тебе подходить и делать какие-то замечания, ты личность, которая чувствует себя как чувствует.

Но если ты взвалил на себя право выхода на публику, ты обязан следить за своим внешним видом, ты должен прислушиваться – тем самым уважать тех, кто на тебя смотрит, уважать зрителей.

Понятно, что есть разные критерии, полнота — тоже прекрасно, есть отдельные шоу про это историю. Но если мы говорим про лед, он подразумевает под собой фигуру, эстетику, красоту.

Поэтому сделать замечание на предмет – это же не оскорбление, не унижение, просто замечание, что ты должен привести себя в порядок. Если ты не хочешь продолжать – пошел дальше есть в «Макдональдсе».

Но если ты хочешь продолжать, тебе делают замечание... как тренировать тогда вообще? «Извини, пожалуйста, я сто раз хотел, можно ли тебе эту руку вот так, у тебя прекрасные руки» – тогда закончилась тренировка. Слава богу, в России есть основополагающие истории, мне кажется, это уже царство абсурда», – сказал Авербух.

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