Бывшая фигуристка Натали Пешала примет участие в организации летней Олимпиады-2024 в Париже

Бывшая французская фигуристка Натали Пешала примет участие в организации летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Пешала возглавит сообщество Club France, созданное под эгидой Национального олимпийского комитета (НОК) Франции. Оно будет заниматься организацией различных встреч и мероприятий, посвященных Олимпиаде.

«Это большая честь, что мне доверили роль, благодаря которой я могу принимать активное участие в Олимпийских играх-2024. Club France станет площадкой для любителей спорта, ярким и праздничным местом для встреч. Это проект, в котором я хочу отразить образ сегодняшней Франции – с ее особенностями и ценностями», – заявила Пешала.

Француженка выступала в танцах на льду с Фабьяном Бурза, они являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира (2012, 2014), двукратными чемпионами Европы (2011, 2012).

С 2020 по 2022 год фигуристка занимала пост президента Федерации ледовых видов спорта Франции. С 2021 года Пешала входит в совет директоров НОК Франции.

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