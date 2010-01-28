Натали Пешала: «Антидопинговая система не равна для всех стран. В России фигуристов на допинг вообще не проверяют»

Бывшая французская фигуристка Натали Пешала раскритиковала антидопинговую систему в России.

«Система ADAMS (система, где спортсмен указывает свое местонахождение для антидопингового контроля – прим. Sports.ru) работает не одинаково для разных стран. Я тренировалась в России три года, и меня ни разу не проверяли на допинг.

Меня проверяли везде, в какой стране я только не была, но не в России. И это касается не только меня, но и моего партнера Фабьяна Бурзу и других известных фигуристов, которые бывали в России. Там фигуристов просто не проверяют.

В России все везде закрыто, везде нужно показывать пропуск. Просто так вообще никуда не попадешь. Клянусь, меня ни разу в России не проверяли! Когда мы там тренировались, мы знали, что допинг-офицеры к нам точно не придут», – рассказал Пешала.