Артур Дмитриев-старший: «Тарасова и Морозов вполне могли бы усложнить программу. Но внутри России даже с этим техническим набором они недосягаемы»
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при России в Москве.
«Прыжковый набор у Тарасовой и Морозова один из самых простых, они исполняют в произвольной программе достаточно простые тройные прыжки сальхов и тулуп и теоретически вполне могли бы по своим физическим возможностям усилить программу. Например, освоить четверной подкрут.
Все, что для этого нужно, – немножко изменить технику выполнения этого элемента, чуть уменьшить шпагат.
Когда шпагат настолько амплитуден и хорош, как у ребят в тройном подкруте, он очень хорошо работает на визуальное восприятие – партнерша как бы зависает в воздухе. Но это сильно затрудняет способность вкрутиться еще в один оборот. Слишком сильно падает начальная скорость вращения.
Другой вопрос, нужно ли это усложнение самим фигуристам.
Никто из нас не может предсказать, как будут развиваться события и как скоро российские фигуристы смогут вернуться на международные турниры, а внутри России даже с тем техническим набором, который у них есть, Женя и Владимир сейчас недосягаемы», – сказал Дмитриев.
Видео короткой программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при России в Москве, за которую они получили баллы выше мирового рекорда
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