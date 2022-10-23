Артур Дмитриев-старший: «Тарасова и Морозов вполне могли бы усложнить программу. Но внутри России даже с этим техническим набором они недосягаемы»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Прыжковый набор у Тарасовой и Морозова один из самых простых, они исполняют в произвольной программе достаточно простые тройные прыжки сальхов и тулуп и теоретически вполне могли бы по своим физическим возможностям усилить программу. Например, освоить четверной подкрут.

Все, что для этого нужно, – немножко изменить технику выполнения этого элемента, чуть уменьшить шпагат.

Когда шпагат настолько амплитуден и хорош, как у ребят в тройном подкруте, он очень хорошо работает на визуальное восприятие – партнерша как бы зависает в воздухе. Но это сильно затрудняет способность вкрутиться еще в один оборот. Слишком сильно падает начальная скорость вращения.

Другой вопрос, нужно ли это усложнение самим фигуристам.

Никто из нас не может предсказать, как будут развиваться события и как скоро российские фигуристы смогут вернуться на международные турниры, а внутри России даже с тем техническим набором, который у них есть, Женя и Владимир сейчас недосягаемы», – сказал Дмитриев.

Видео короткой программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при России в Москве, за которую они получили баллы выше мирового рекорда