Гачинский о поездке на шоу в КНДР: «Все оказалось максимально культурно. Телефоны никто не отбирал, просто они не работали»

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский рассказал о поездке на шоу в Северную Корею.

– С какими чувствами восприняли приглашение на шоу?

– Вначале, когда обозначилась туда поездка... Ну вы знаете, везде же пугают, как там все происходит. Но испуга не было. Было интересно.

Все оказалось строго спланировано, максимально культурно. Для нас организовали программу, встретили, отвезли, показывали город. Телефоны никто не отбирал. Просто они не работали, были абсолютно бесполезной вещью, ха-ха.

Мне даже разрешили провезти ноутбук, я смотрел там кино. Никто не забирал.

– И даже не изучал его?

– Просматривали, да. Открыл, включил, показал все. Но отобрать никто не пытался. Проверили, отдали обратно. Мы, наоборот, были приятно удивлены, что все не так, как рассказывают. У нас же есть определенное представление.

Но Пхеньян оказался нормальным городом. Автомобилей немного, да, как я понял, там не все имеют право им владеть. Спокойно ездят на велосипедах. Просторно, много места, нет сплошной застройки.

Нас свозили на синхронное плавание. Посмотрели и были приятно удивлены уровнем, даже поражены, у них колоссальная точность в движениях. Прям классно. Единственное – холодно везде было.

В один из дней нас собрали, и мы поехали к мемориалу Ким Ир Сена, их президента, правителя, так, наверное, правильно его назвать, дедушки нынешнего правителя Ким Чен Ына. Возлагали цветы к его памятнику.

– Насколько я помню, это же особый ритуал, там надо поклониться под правильным углом.

– Да, нас просветили с помощью переводчика, что нужно сделать. Собрали, дали по букетику, и все отдали дань уважения их президенту, вождю. Приятно и даже неожиданно, что нам дали эту возможность.

Мы подошли, сделали поклон, положили этот букетик, организованно ушли. Сказали, что надо приехать обязательно в дресс-коде, в черном, без откровенных нарядов. Было строго. Но фотографироваться не запрещали. По крайней мере я таких запретов не помню.

– В интернете можно было посидеть? В кафе в гостинице, условно.

– Нет, интернета там не было. Нам объяснили так: интернет есть только у определенных людей, в общем доступе его нет.

Когда мы откатались и уже сидели на банкете, нас поблагодарили, мы тоже – за приглашение, за отношение. Нам сказали: «Мы знаем, как вы катаетесь. Потому что у нас есть интернет, и мы следим», – сказал Гачинский.