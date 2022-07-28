Попова о постановках для Павлюченко и Ходыкина: «Программы пока находятся в процессе. Постараемся придумать что-то очень хорошее и интересное»

Хореограф Бетина Попова рассказала о дальнейшей работе с российской парой – .

– По каким причинам Даша и Денис перешли к Рослякову?

– Они много лет безостановочно работают с . Сейчас у него появилась официальная группа, поэтому ребята решили готовится к сезону у него.

– Вы принимаете участие в постановке новых программ для пары?

– Да, конечно. Сейчас я работаю с группой Рослякова и с ребятами в том числе. Подготовка к сезону проходит планово, как обычно. Программы пока находятся в процессе.

– В прошлом году Денис и Даша показали много новых элементов, которых до этого в фигурном катании мы не видели. Будет ли что-то похожее в этом сезоне?

– Конечно, будет, потому что ребята выбрали этот путь, им это нравится, они хотят развиваться в этом направлении. Мы постараемся придумать что-то очень хорошее и что-то очень интересное, – сказала Попова.