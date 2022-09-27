Сергей Росляков: «После сезона Павлюченко и Ходыкин принимали решение, кататься дальше или нет. Из-за этого готовиться к сезону мы начали довольно поздно»

Тренер Сергей Росляков рассказал о новых программах и .

«После олимпийского цикла Даша с Денисом принимали решение, кататься дальше или нет. Взвесив все за и против, пришли к выводу, что продолжат, включаются. Все эти раздумья требовали времени, поэтому готовиться к сезону мы начали довольно поздно.

Произвольную программу «Черный лебедь» оставили с прошлого сезона. Безусловно, она корректировалась, и что-то будет меняться в дальнейшем. По нашему общему мнению, ребята еще не до конца раскрылись в программе, и будем это делать в новом сезоне.

Новая короткая на песню Дана Соколова и Скруджи – «Индиго» -- совершенно современная, с попыткой немного поломать привычные стереотипы. Неклассические движения, нехарактерные жесты, интересные костюмы и сюжет о том, что люди не должны быть такими как все, потому что каждый человек индивидуален и должен оставаться самим собой. Поставила программу наш хореограф .

В этой программе нам хотелось представить Дашу с Денисом в новом амплуа. Как показали предыдущие сезоны, с технической «начинкой» у ребят все в порядке. Хотелось бы больше стабильности и качественного исполнения элементов, которые надо довести до хорошего уровня.

А вот работе над второй оценкой -- компонентам, артистизму, хореографии надо больше внимания уделять. Образно говоря, фундамент у нас есть, и теперь на нем нужно построить очень красивое здание», – сказал Росляков.