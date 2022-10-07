Даниелян о Мемориале Панина: «Предложил рискнуть и попробовать четверной сальхов – где еще, если не здесь»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина контрольные прокаты Артур Даниелян Фигурное катание

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о целях выступления на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Сегодня фигурист занял 13-е место в короткой программе, где допустил ошибку на четверном сальхове.

«Мы пошли на риск, потому что на контрольных прокатах я выступал без четверных. Уровень исполнения пока невысокий, но на сальхове мы поменяли технику, еще требуется много времени и работы.

Поскольку я его (четверной сальхов) выезжал на тренировках, то предложил рискнуть и попробовать его исполнить – где еще, если не здесь.

Сейчас я получил опыт, приобрел уверенность, в дальнейшем будем прибавлять», – рассказал Даниелян.

Фигурист тренируется под руководством Евгения Рукавицына, к которому ранее перешел из группы Елены Буяновой.

Мемориал Панина. Коляда выиграл короткую программу, Алиев – 2-й, Мозалев – 4-й, Самсонов – 9-й, Даниелян – 13-й

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