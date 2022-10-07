Даниил Самсонов: «Буду стараться восстанавливать сложные элементы. Моя цель – почувствовать, что такое соревнования»

Российский фигурист прокомментировал выступление в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина.

— Последний старт был в январе 2021-го, получается, год и восемь месяцев вообще не выходил на соревнования. Сейчас я был на мандраже и при этом рад снова выйти на соревнования, почувствовать, что это такое.

Да, прокат не получился, вращения подзабыл, лутц-тулуп не получился до конца. Поэтому я сюда и приехал, чтобы начинать заново чувствовать, что такое соревнования, нервы. Обещаю, что с каждым стартом буду лучше и лучше.

Я очень старался себя как-то успокоить, понимал, что вроде не такой сложный контент, но при этом сама атмосфера соревнований, то, что ты один на льду, что сидят судьи и смотрят на тебя, все равно давали какой-то нервяк. С каждым стартом будет лучше, я буду спокойнее.

— У тебя здесь много болельщиков.

— Хочу сказать огромное спасибо, что они меня так любят, приезжают, делаю плакаты для соревнований, это дает мотивацию подарить удовольствие от проката. Надеюсь, они были рады видеть меня снова на соревнованиях и будут приезжать на каждые соревнования.

— На Мемориале Панина-Коломенкина ты в первый раз?

— Да. В Питере вообще в первый раз.

— Проблемы со здоровьем остались?

— Сейчас нет, надеюсь, весь сезон так и будет, ничего не будет беспокоить. Буду стараться в течение сезона восстанавливать сложные элементы. Уже ведется подготовка, уже восстанавливаем — тройной аксель, сальхов поднимаем. Пока они не в полной готовности, чтобы их выводить на соревнования. Моя цель — приехать и почувствовать, что такое соревнования, – сказал Самсонов.