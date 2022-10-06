Алексей Мишин: «Санкций я вообще не чувствую. Наше отечественное фигурное катание показывает прогресс»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание.

«Сегодня на турнире имени Панина, на котором когда-то выступал и я, очень добрые чувства.

Во время пандемии у меня спрашивали, что будет дальше, исчезнут ли четверные прыжки, будет ли все плохо. Сейчас говорят про санкции, про то, что все будет плохо.

Но после пандемии стали кататься еще лучше. Санкций я вообще не чувствую, наше отечественное фигурное катание в лице приза имени Панина показывает зрелое катание, прогресс.

Соревнования мальчиков вызовут еще больший интерес», – сказал Мишин.

Мемориал Панина. Туктамышева выиграла короткую программу, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Свириденко – 5-я