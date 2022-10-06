Милохин о «Ледниковом периоде»: «Меня потянуло сюда, снова захотелось выступать. Зрители видят, что мы подросли, изменились»

Двукратная чемпионка мира и тиктокер прокомментировали свое участие в новом сезоне шоу .

В первом выпуске шоу пара выступила с номером под нарезку K-pop композиций.

«Меня просто потянуло сюда, снова захотелось выступать. Мы изменились, у меня волосы выросли, ха-ха», – сказал Милохин.

«Музыку для программы предложил Илья Авербух. Поставили под одну песню, она по правам не прошла, поставили другую. Да, такая же нарезка у Жени Семененко, ведь ему программу тоже ставил Авербух», – цитирует Медведеву Sport24.

Также Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях.

– Вас пытались поженить, был пиар-роман. Как с этим в новом сезоне?

Медведева: Ну... Нет.

Милохин: Мы же не сами это делали, не говорили: «Давай в этом году будем любовь играть». Это публика.

Медведева: Публика делает то, что им интересно.

– Общались между двумя сезонами?

Медведева: Редко, но общались.

Милохин: Не сказать, что прям не общались, но и не переписывались каждый день.

– Публика вас так же тепло принимает?

Медведева: Мне кажется, они еще громче стали.

Милохин: Да, им интереснее. Они видят нас, видят, что мы подросли, изменились как-то, волосы стали длиннее.

Есть одна девушка, которая сидит в зале. Она постоянно там сидит, даже сегодня она там сидела. Она с цветами и цветы дарит только Жене. И говорила мне: «Аккуратно, не урони ее».

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