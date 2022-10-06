Милохин о «Ледниковом периоде»: «Меня потянуло сюда, снова захотелось выступать. Зрители видят, что мы подросли, изменились»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин прокомментировали свое участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».
В первом выпуске шоу пара выступила с номером под нарезку K-pop композиций.
«Меня просто потянуло сюда, снова захотелось выступать. Мы изменились, у меня волосы выросли, ха-ха», – сказал Милохин.
«Музыку для программы предложил Илья Авербух. Поставили под одну песню, она по правам не прошла, поставили другую. Да, такая же нарезка у Жени Семененко, ведь ему программу тоже ставил Авербух», – цитирует Медведеву Sport24.
Также Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях.
– Вас пытались поженить, был пиар-роман. Как с этим в новом сезоне?
Медведева: Ну... Нет.
Милохин: Мы же не сами это делали, не говорили: «Давай в этом году будем любовь играть». Это публика.
Медведева: Публика делает то, что им интересно.
– Общались между двумя сезонами?
Медведева: Редко, но общались.
Милохин: Не сказать, что прям не общались, но и не переписывались каждый день.
– Публика вас так же тепло принимает?
Медведева: Мне кажется, они еще громче стали.
Милохин: Да, им интереснее. Они видят нас, видят, что мы подросли, изменились как-то, волосы стали длиннее.
Есть одна девушка, которая сидит в зале. Она постоянно там сидит, даже сегодня она там сидела. Она с цветами и цветы дарит только Жене. И говорила мне: «Аккуратно, не урони ее».
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