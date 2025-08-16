Артур Даниелян в произвольной программе будет кататься под музыку из «Семейки Аддамс»
Новая произвольная программа Даниеляна поставлена на музыку из «Семейки Аддамс».
Об этом фигурист рассказал в своем телеграм-канале.
Также для музыкального сопровождения использован саундтрек из сериала Netflix «Уэнсдей».
Артуру Даниеляну 21 год, он является серебряным призером чемпионата Европы-2020.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Артура Даниеляна
