Артур Даниелян в произвольной программе будет кататься под музыку из «Семейки Аддамс»

Новая произвольная программа Даниеляна поставлена на музыку из «Семейки Аддамс».

Об этом фигурист рассказал в своем телеграм-канале.

Также для музыкального сопровождения использован саундтрек из сериала Netflix «Уэнсдей».

Артуру Даниеляну 21 год, он является серебряным призером чемпионата Европы-2020.

