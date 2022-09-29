Замминистра спорта РФ Морозов: «Алиев был вызван в военкомат для уточнения данных и отметки, что он находится не за рубежом»

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов подтвердил информацию о том, что фигурист Дмитрий Алиев был вызван в военкомат.

«Спортсмен, получая повестку, сообщает в ЦСП, и дальше проводится работа. Не все вызываются в военкоматы для мобилизации.

Например, Алиев был вызван для уточнения данных и отметки в военкомате, что он находится не за рубежом.

Тут надо адекватно реагировать, работа проводится каждодневная, ситуация непростая. Прежде всего мы руководствуемся указом президента и Конституцией.

Как вы знаете, у нас создан штаб, мы находимся на связи с правительством и министерством обороны. По поручению правительства выработаны критерии для спортсменов основного состава сборных команд», – рассказал Морозов.

Фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат («Матч ТВ»)