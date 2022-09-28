Попова о короткой Павлюченко и Ходыкина: «В фигурном катании не принято брать русскую музыку. Но надо потихонечку ее внедрять, – и когда, если не сейчас?»

Бывшая российская фигуристка, хореограф рассказала о работе над короткой программой пары Дарья Павлюченко – .

– Давайте поговорим о новой короткой программе и Дениса Ходыкина под песню Даны Соколовой и Скруджи «Индиго», которую ставили вы. Денис говорил, что выбор песни достаточно рискованный и что специалисты могут не оценить эту программу. Однако отзывы получились довольно положительные. В том числе и Татьяна Тарасова хвалила эту программу в прямом эфире Первого канала.

– Да, зрители очень тепло приняли эту программу. Мы сильно переживали по этому поводу на самом деле, потому что старались сделать эту программу именно для зрителя. В нашей стране, на нашем замечательном русском языке сыграла песня. Хотя обычно очень много зарубежных исполнителей, и вообще не принято в фигурном катании брать русскую музыку. Но надо потихонечку ее внедрять, – и когда, если не сейчас?

На международной арене никто бы, наверное, не оценил в такой ситуации русские песни. А для своей публики это и понятно, и интересно, и ново. Публика оценила, и мы безумно рады, что так получилось.

Специалисты тоже достаточно хорошо отнеслись к такому выбору. Разумеется, у нас было достаточно много технических помарок, потому что программа еще сырая и недостаточно накатанная. Так что в основном были нарекания именно по начинке программы, а не по ее концепции.

Нам сказали: «Программа в целом хорошая, но ее нужно вкатать». Что и есть правда, ха-ха.

– Даша с Денисом говорили, что будут глобально менять техническую часть в короткой программе.

– Да, потому что ребята немножко тяжело входили в сезон.

У Даши была травма спины. Они долго принимали решение, входить в сезон или нет. По факту было меньше месяца нормальной подготовки.

Это время на постановку программы, на ее вкатывание. Сейчас мы показали сырой макет того, что должно быть. И у нас есть месяц до соревнований, чтобы все это отработать, вычистить и чтобы это было похоже на полноценную программу.

– Ребята исполняли движения из хип-хопа, который выбивались из общей колеи и выглядели довольно свежо.

– Ну правда, сейчас такой сезон, когда хочется развиваться и пробовать что-то новое.

Непонятно, когда мы снова сможем выступать на международной арене, и сейчас хочется делать новые элементы и входы-выходы из них, смотреть, будут ли они оцениваться судьями или нет. Смотреть, как люди отреагируют на новую концепцию программы.

Когда нас выпустят на международные соревнования, может быть, эти наработки уже можно будет вынести и на крупные турниры, как и нашу русскую музыку. Почему нет? – сказала Попова.

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?