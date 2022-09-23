Никита Кацалапов: «Иногда мы c Викой даем волю нервам, выплескиваем свое раздражение, ссоримся, но очень быстро миримся»

Российские фигуристы и рассказали о том, почему иногда ссорятся.

— За красотой фигурного ка­тания стоит колоссальный труд спортсменов, которые преодо­левают не только физические, но и серьезные нервные нагрузки. Как вам удается справляться с психологическими нагрузками?

Кацалапов: Иногда мы даем волю нервам, выплескиваем свое раздражение, ссоримся, но очень быстро миримся. Мы понимаем, отчего случаются конфликты. Конфликтуем мы из-за долгой рутины, из-за ошибок, из-за ситуаций, когда хочется сделать лучше, но иногда не получается. Но в целом мы друг другу всегда помогаем, с пониманием относимся и к плохому настроению, да и к чересчур хорошему тоже.

— А как переживаете кон­фликтные ситуации? Расходи­тесь в разные стороны? Кто пер­вым начинает мириться?

Кацалапов: Да абсолютно по-разному — вот как чувствуешь, так и делаешь. требуется мне в какой-то день немножко покапризничать, Вика это поймет, подъедет и чуть-чуть успокоит. Порой с Викой случается то же самое. Иногда она может попросить меня пойти подышать, отъехать в сторонку. Существуют разные способы взять себя в руки. Модели поведения на льду мало отличаются от того, что происходит в обычной жизни.

Синицина: Невозможно постоянно быть роботом, у которого отключены все чувства. Все мы люди эмоциональные, поэтому нужно научиться договариваться, разговаривать друг с другом, если что-то не устраивает. Впереди цель, которая нами движет, заставляет стремиться вперед. Благодаря этому мы, несмотря на возникающие нервные ситуации, берем себя в руки и идем дальше. Это и есть спорт, – сказали Синицина и Кацалапов.