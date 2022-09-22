Инна Гончаренко: «Синицина и Кацалапов заслужили отдых. После паузы хочется их увидеть во всей красе, когда они будут отдохнувшими и заряженными»

Тренер оценила решение чемпионов мира в танцах на льду и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.

«Синицина и Кацалапов абсолютно точно заслужили отдых. Они опытные спортсмены, которые самостоятельно могут оценить свои возможности в плане того, нужна ли им какая-то пауза, чтобы перезагрузиться именно психологически.

Олимпийские игры, последние негативные события в мире, позитивные новости в их личной жизни накладывают свой отпечаток. Поэтому тут все вместе.

Если они заявляют об этой паузе, то делают это с полной ответственностью. Я поддерживаю их решение, и после паузы хочется их увидеть во всей красе, когда они будут отдохнувшими и заряженными», – сказала Гончаренко.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину сезона: «Хотим перезагрузиться как морально, так и физически»