Илья Авербух: «Синицина и Кацалапов заслужили паузу. Они точно продолжат работу на льду, мы увидим их в различных качествах»

Хореограф Илья Авербух оценил решение чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.

«Вика и Никита, безусловно, талантливые фигуристы, которые многое сделали для спорта. Никита вообще кавалер трех олимпийских медалей всех достоинств.

Взять паузу и пропустить первую половину сезона – это их решение, которое мы вправе уважать, поддерживать. Ребята точно заслужили эту паузу. Дальше будем ждать от них решения по продолжению своей карьеры.

Какова вероятность, что они не возобновят карьеру после паузы? Не хочу гадать. Они точно будут продолжать работу на льду, мы увидим их в различных качествах», – сказал Авербух.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину сезона: «Хотим перезагрузиться как морально, так и физически»