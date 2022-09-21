Ренат Лайшев: «Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно»

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал провокацией информацию о положительной допинг-пробе В у фигуристки Камилы Валиевой.

«Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат.

С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», – сказал Лайшев.

«Они все врут, не верьте. Во всем, чего их не касается, не стоит им верить. Американцы все козлы, они обманывают», — цитирует Лайшева Metareitings. 

Допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат («Матч ТВ»)

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