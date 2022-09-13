U.S. International Classic. Гиларди и Амброзини, Матте и Ферлан покажут короткие программы в парах

В ночь с 13 на 14 сентября в американском Лейк-Плэсиде стартует турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. Пары представят короткие программы.
ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США
14 сентября
Пары, короткая программа
Начало – 1.30 по московскому времени
Участники
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада)
Келли Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)
Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Мария Мохова – Иван Мохов (США)
Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
Меган Вессенберг – Блейк Эйзенах (США)
Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже.
Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе