Дмитрий Алиев: «Нет никаких сожалений, что я буду выступать не за границей, а в России. У нас народ обожает фигурное катание»

Чемпион Европы 2020 года рассказал, как воспринимает отстранение российских фигуристов.

– Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков после отстранения от международных турниров признался, что практически перестал за ними следить, и его как отключило – «раз я вам не нужен, то и вы мне не нужны». В ваших интересах сейчас существует тот мир, куда вас не пускают?

– Как мне кажется, человек – такое существо, которое адаптируется к тем условиям, в которых обитает. Собственно, не только человек, но и любая бактерия, рыбка – они тоже адаптируются.

Безусловно, я слежу за международными турнирами. Я даже скажу, что юниорский Гран-при этого сезона отсмотрел, все этапы – сильнейшие тройки девочек и мальчиков. Чтобы быть в курсе, как процесс идет.

Но в целом я не могу сказать, что погружен в то, что за границей происходит. Меня больше интересует то, что будет касаться меня в предстоящем сезоне. А меня ждут этапы российских Гран-при. Вот о них я и думаю.

Спасибо большое федерациям России и Санкт-Петербурга за поддержку нас, спортсменов. И нет никаких сожалений о том, что я буду выступать не за границей, а в России. Почему нет-то? У нас народ обожает фигурное катание, такие классные фанаты...

Хотя, когда начнутся международные Гран-при, я тоже буду их смотреть. У меня ведь там есть друзья, приятели, с которыми я общался. Так что меня не отключало. В прошлом году вот меня что-то другое отключило... – сказал Алиев.