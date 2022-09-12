Алиев о новом сезоне: «Экспериментировать не хочу. Хочу брать свое и на этом строить основу для прогресса»

Российский фигурист заявил, что в этом сезоне не хочет экспериментировать.

– Что для вас предстоящий сезон? Для многих это время для экспериментов.

– Мы с тренером разговаривали на эту тему. Я ему сказал, что экспериментировать не хочу. Хочу брать свое и на этом строить основу для прогресса. И совершенствоваться.

Например, когда мы ставили короткую программу, мне удалось поработать с танцором Тимофеем Пендиком. Он участник различных телевизионных проектов и шоу. Практически вся хореография в короткой программе – его. Причем к нам на тренировку он не приходил. Мы с нашим хореографом Ольгой Германовной Глинкой приехали к нему в зал, он нам сделал танец, и мы его перенесли на лед. Мне очень понравилось, как получилось.

Начал еще на шоу делать четверной сальхов. Раньше только тулупы исполнял. А тут понял, что сальхов «пошел». Решил, что надо дать организму, мышцам его запомнить, чтобы потом в соревнованиях уже на автомате его делать. Очень полезно провели время на летних сборах. Как всегда, спарринг, курсовки в соревновательном режиме – все это тоже очень помогало.

– Но танцы, четверные в шоу – это все разве не эксперименты?

– Нет. Это развитие. Эксперимент, знаете, иногда заканчивается тем, что все взрывается, как в химической лаборатории. Не хочу, чтобы все взорвалось, – сказал Алиев.