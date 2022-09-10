Никита Кацалапов: «Говорят, что час классической музыки стимулирует мозг и его интеллектуальную деятельность. Интересно, на сколько скакнул мой IQ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о влиянии классической музыки на интеллект.

«Говорят, что час классической музыки стимулирует мозг и его интеллектуальную деятельность. Я откатал, наверное, больше нескольких сотен часов, включая тренировки. Интересно, на сколько скакнул мой IQ за это время?!

Но на самом деле главное, какую крутую энергетику это несет. А если добавить к музыке красивую и завораживающую историю любви, то вообще 🔥 будет.

В общем, приходите к нам на шоу (шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» – Sports.ru). Будет и полезно и красиво», – написал Кацалапов.