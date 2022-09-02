Никита Кацалапов о школе: «Иногда было ощущение досады, когда глядел на одноклассников, особенно на каникулах. У меня был строгий режим, я много чего пропустил»

Российский фигурист вспомнил, как учился в школе.

«Я ходил в обычную школу до девятого класса. Успевал хорошо учиться, несмотря на многочасовые тренировки. Первая была в шесть утра, катали две тренировки. Успевал ко второму уроку, а с шестого уходил опять на лед. Я был настолько занят, что у меня буквально была всего пара часов в выходной, чтобы погулять. ⠀ Мне повезло с директором и учителями, что поверили в меня и пошли навстречу с моими тренировками. Приходилось подтягивать некоторые предметы, но у меня были дополнительные занятия с преподавателями, поэтому учился я хорошо.

Иногда было ощущение досады, когда глядел на одноклассников, особенно на летних каникулах. У меня же был строгий режим, с которым сильно не разгуляешься. Тренировки, уроки, домой приходить вовремя. Я много чего пропустил, но много чего и успел. У меня было то, чего не было у них, — я знал, что в моей жизни происходит что-то интересное, значимое», – написал Кацалапов.