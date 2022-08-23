Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поделилась мнением о перспективах фигуристки академии Плющенко Вероники Жилиной.

Радионова поставила для Жилиной обе программы нового сезона – короткую под песню «Je t’aime» и произвольную под «Танго Роксаны» из фильма «Мулен Руж».

«Вероника Жилина – это уникальная и очень работоспособная спортсменка, а ее талант и потенциал бескрайние.

Да, она прыгает четверные прыжки. Конечно, в начале сезона еще тяжело показывать свой максимум, но на прокатах она выглядела очень достойно.

Я уверена, в будущем она будет прогрессировать от старта к старту и выглядеть все лучше. У нее есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой.

У нас все ребята хорошие, у каждого есть свои лучшие качества: кто‑то берет вращением, кто‑то – прыжками, кто‑то – второй оценкой. Понятно, сейчас в приоритете сложность элементов. У каждого есть какие‑то свои сильные стороны», – сказала Радионова.

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