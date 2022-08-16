Нэтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper’s Bazaar, посвященного талантливым людям до 30 лет

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в мужском одиночном катании Нэтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper’s Bazaar.
Спецвыпуск журнала под названием «Новые кумиры» посвящен молодым талантливым людям до 30 лет.
«Одна из моих кумиров на все времена – Мишель Кван. Она была первопроходцем среди американских фигуристов азиатского происхождения и действительно проложила путь для будущих поколений.
На льду я могу забыть обо всем и просто быть самим собой.
Я просто хочу каждый день делать все, что в моих силах, продолжать двигаться вперед. Стараться не думать много о каких-то грандиозных вещах, а больше жить настоящим моментом», – сказал Чен.