Нэтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper’s Bazaar, посвященного талантливым людям до 30 лет

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в мужском одиночном катании снялся для спецвыпуска журнала Harper’s Bazaar.

Спецвыпуск журнала под названием «Новые кумиры» посвящен молодым талантливым людям до 30 лет.

«Одна из моих кумиров на все времена – . Она была первопроходцем среди американских фигуристов азиатского происхождения и действительно проложила путь для будущих поколений.

На льду я могу забыть обо всем и просто быть самим собой.

Я просто хочу каждый день делать все, что в моих силах, продолжать двигаться вперед. Стараться не думать много о каких-то грандиозных вещах, а больше жить настоящим моментом», – сказал Чен.