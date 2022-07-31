Евгений Рукавицын: «Новая короткая программа Алиева отличается от его обычного лирического стиля – в ней чуть больше агрессии и драйва»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о новых программах российских фигуристов и .

28 июля завершился совместный для групп Рукавицына и Светланы Соколовской сбор в Ереване.

«Сбор прошел очень плодотворно. Наконец-то сделали все корректировки и остановились на окончательном видении программ. Занимались их вкатыванием, вышли на уровень цельных прокатов. Мне кажется, для этого времени подготовки к сезону Макар и Дима находятся в очень хорошей форме.

С нами также был юниор Миша Полянский, он сейчас готовится к контрольным прокатам. Для него сбор был достаточно непростой, но, мне кажется, у нас есть еще немного времени, чтобы вывести его на боевую готовность.

Относительно деталей программ пока подержу некоторую интригу. Скажу, что интересные и немного неспецифичные для ребят моменты в программах присутствуют. Например, у Димы короткая программа, которую поставили и , чуть-чуть отличается от его обычного лирического стиля – чуть больше в ней агрессии и драйва.

Когда программа ставится, возникают, так скажем, белые пятна. Так вот, все они были на этом сборе устранены, чтобы все было удобно и комфортно. В коротких программах, конечно, Макар и Дима будут исполнять по два четверных, в произвольных мы ставим задачи на повышение их количества.

В последний день мы провели курсовку по прыжкам – своеобразный турнир. Начинали с каскадов с тройным акселем, затем перешли к четверным, и в итоге, чтобы выявить победителя, потребовалось четыре раунда. Ребята показали характер и блестящее исполнение. Кто выиграл, оставим в секрете, но в любом случае победила наша общая команда», – сказал Рукавицын.

Также тренер рассказал, повлияло ли на мотивацию его учеников отстранение от международных стартов.

«Ребята голодны до результатов, до побед. Так что нам надо делать свое дело. Стартовать и показывать свой максимум. А как уже себя мотивировать – это уже твой внутренний секрет.

Но у ребят в отношении к работе ничего не поменялось. Более того, мне кажется, я увидел у них спокойный, ответственный, равномерный позитив. Никаких перепадов то вверх, то вниз, а ровный подъем. И мне это было очень важно для того, чтобы проводить прогнозируемые тренировки. Знать, что та нагрузка, которую я даю, адекватно воспринимается спортсменами и перерабатывается», – добавил Рукавицын.