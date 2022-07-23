Илья Авербух: «Вчера у многих стояли слезы счастья на глазах. Саша Степанова ничего не знала, поэтому была очень тронута предложением»

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Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух рассказал, как двукратной чемпионке России в танцах на льду Александре Степановой сделал предложение ее молодой человек Владислав Малинов.

Малинов вышел на лед с букетом после окончания шоу Авербуха в Сочи. Он встал перед Степановой на колено и протянул футляр с кольцом. 

«Вчера произошло очень трогательное и радостное событие. Мы с Владиславом хранили эту тайну несколько недель. Он обратился ко мне с просьбой о возможности сделать предложение Саше во время шоу.

Мы срежиссировали, когда это будет происходить, разумеется, хранили все это от Саши в секрете.

Вчера у многих стояли слезы счастья на глазах. Владислав спустился с трибуны с букетом цветов. Саша ничего не знала, поэтому была очень счастлива и тронута таким предложением», — сказал Авербух.

Александре Степановой сделали предложение после ледового шоу в Сочи

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