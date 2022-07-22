Рика Кихира в новом сезоне будет исполнять программы под The Fire Within и музыку из фильма «Титаник»

Теги сборная Японии женское катание Рика Кихира Фигурное катание

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, с какими программами будет выступать в предстоящем сезоне.

Короткую программу Кихира будет исполнять под композицию американской пианистки Дженнифер Томас The Fire Within. Она уже выступала с этой программой в сезоне-2020/21. 

Произвольная программа Кихиры поставлена под музыку из фильма «Титаник». Она должна была выступать с ней в сезоне-2021/22, однако пропустила этот сезон из-за травмы. 

По словам фигуристки, она до сих пор не полностью избавилась от болей в лодыжке.

Кихира заявлена на турнир Japan Open-2022, который пройдет 8 октября в Сайтаме. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные