Рика Кихира в новом сезоне будет исполнять программы под The Fire Within и музыку из фильма «Титаник»

Японская фигуристка сообщила, с какими программами будет выступать в предстоящем сезоне.

Короткую программу Кихира будет исполнять под композицию американской пианистки Дженнифер Томас The Fire Within. Она уже выступала с этой программой в сезоне-2020/21.

Произвольная программа Кихиры поставлена под музыку из фильма «Титаник». Она должна была выступать с ней в сезоне-2021/22, однако пропустила этот сезон из-за травмы.

По словам фигуристки, она до сих пор не полностью избавилась от болей в лодыжке.

Кихира заявлена на турнир Japan Open-2022, который пройдет 8 октября в Сайтаме.