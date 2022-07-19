Алексей Мишин: «Ханю ушел из большого спорта, но остался в моем сердце и моей памяти. Думаю, так же, как и у миллионов других людей»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

Двукратный олимпийский чемпион объявил об этом сегодня на пресс-конференции.

«Радости это сообщение у меня не вызвало, скажу откровенно.

Ханю ушел из большого спорта, но остался в моем сердце и моей памяти. Думаю, что так же, как и у миллионов других людей», – сказал Мишин.

Юдзуру Ханю: «Больше не могу соревноваться с другими фигуристами, но продолжу работать над четверным акселем»