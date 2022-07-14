Редфорд о повышении возрастного ценза: «Основным аргументом стало здоровье спортсменов. У ISU достаточно исследований, эту информацию нельзя игнорировать»

Канадский фигурист Эрик Редфорд высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Сейчас может казаться, что это принесет больше проблем, но поднятие возраста будет происходить постепенно. Фигуристы, которые выйдут на взрослый уровень в следующем сезоне, смогут продолжать выступать и через два года.

Я говорил об этом от имени спортсменов на конгрессе ISU как член комиссии. Знаю, что в парах борются за то, чтобы иметь достаточное количество атлетов. Но парное катание – это лишь малая часть фигурного катания. Основным аргументом для поднятия возраста стало здоровье и безопасность всех спортсменов во всех дисциплинах.

Я очень близко общался с медицинской комиссией ISU. У них есть достаточное количество исследований и аргументов, почему возраст нужно поднять именно до 17 лет. Это важная информация, которую нельзя игнорировать. Ее нужно принимать к сведению, поэтому я действительно думаю, что поднятие возраста – правильное решение», – заявил фигурист.

Ранее 37-летний Редфорд, который в прошлом сезоне выступал в паре с Ванессой Джеймс, завершил спортивную карьеру.

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