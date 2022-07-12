Роднина о российских арбитрах, не сдавших нормативы на семинаре ISU: «Видимо, плохо подготовились»

Теги Ирина Роднина ISU Сергей Росляков Ольга Кожемякина Елена Фомина Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о российских арбитрах, которые не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что необходимые нормативы не выполнили Сергей Росляков, Елена Фомина и Ольга Кожемякина.

«Я не знаю ситуации. Видимо, плохо подготовились», – сказала Роднина.

Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Они не прошли собеседование

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