Путин наградил почетного президента ФФКР Писеева орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин пописал указ о награждении орденом Александра Невского почетного президента Федерации фигурного катания России ( ) .

В документе отмечено, что Писеев удостоен награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу».

Писеев – заслуженный тренер СССР, с 1989 по 1992 он возглавлял Федерацию фигурного катания СССР, а с 1992 по 2010 – ФФКР. До 2014-го занимал должность генерального директора организации.