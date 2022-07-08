Путин наградил почетного президента ФФКР Писеева орденом Александра Невского

Теги Валентин Писеев Владимир Путин ФФКР Фигурное катание

Президент России Владимир Путин пописал указ о награждении орденом Александра Невского почетного президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентина Писеева.

В документе отмечено, что Писеев удостоен награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу».

Писеев – заслуженный тренер СССР, с 1989 по 1992 он возглавлял Федерацию фигурного катания СССР, а с 1992 по 2010 – ФФКР. До 2014-го занимал должность генерального директора организации.

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