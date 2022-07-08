Юрист Анцелиович: «Если у спортсмена есть основания для смены гражданства, то согласие его родной национальной федерации не требуется»

Юрист Анна Анцелиович рассказала, как проходит процесс смены гражданства у спортсменов.

– Решение о смене гражданства принимает международная федерация по виду спорта. Национальные органы не рассматривают эти вопросы, хотя могут выступать участниками, например, подавать заявку от имени спортсмена.

В каждой федерации организационно это своя процедура. При этом в любом случае необходимо собрать документы, подтверждающие связь с новой страной: срок проживания, наличие близких родственников и так далее.

– Может ли страна заблокировать переход спортсмена под другой флаг?

– Если мы говорим про страну выхода, то нет. Если у спортсмена есть основания для смены гражданства, то согласие его родной национальной федерации не требуется.

– Спортсмен может иметь спортивное гражданство только одной страны?

– Да.

– При этом обычное гражданство прежней страны спортсмен после перехода может сохранять?

– Да, есть же страны, где официально разрешено наличие нескольких гражданств.

– От чего зависит, отбывает спортсмен карантин или нет?

– От правил международной федерации. Для несовершеннолетних и спортсменов низкого уровня некоторые федерации устанавливают исключения.

– А что происходит в случае, если спортсмен решил вернуться под прежний флаг?

– Вернуться достаточно тяжело, так как федерации не любят, когда спортсмены бегают туда-сюда. Это допускается только в исключительных случаях при наличии уважительных причин, – сказала Анцелиович.

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