Просмотр Дэвис и Смолкина в США не связан с возможной сменой гражданства. Возможно, они будут участвовать во внутриамериканских стартах (ТАСС)

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Просмотр российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США не связан с возможной сменой гражданства фигуристов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Просмотр Дэвис и Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США на данном этапе не связан со сменой гражданства фигуристов.

Существует определенная договоренность, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелеты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично.

Не исключен вариант, что они смогут принимать участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению, в этой связи просмотр спортсменов тоже достаточно важен», – сказал источник.

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