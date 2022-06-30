Просмотр российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США не связан с возможной сменой гражданства фигуристов.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Просмотр Дэвис и Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США на данном этапе не связан со сменой гражданства фигуристов.

Существует определенная договоренность, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелеты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично.

Не исключен вариант, что они смогут принимать участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению, в этой связи просмотр спортсменов тоже достаточно важен», – сказал источник.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

«В Америке мне легче, чем в Москве». Дочь Тутберидзе не только родилась в США, но и вышла там замуж – ждем переход в сборную?