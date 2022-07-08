Бетина Попова: «Не очень понимаю, зачем нужен спорт обществу. К ЗОЖ это имеет очень отдаленное отношение»

Бывшая российская фигуристка рассказала о своем отношении к спорту.

— Очень у немногих спортсменов возникает мысль о том, что надо бы пересдать ЕГЭ, сменить квалификацию. Программированием заняться.

— Это отдельный разговор про систему образования. Я не хочу сказать, что «все спортсмены тупые». Этот стереотип не всегда работает в реальной жизни. Но ЕГЭ отупляет, на мой взгляд. На него легче натаскаться, чем на экзамены традиционные. В них ты должен был понимать суть, а не отвечать на тестовые вопросы галочками и крестиками. Или замечательная вещь на ЕГЭ — не надо говорить. Достаточно показать базовые знания.

— Как я понимаю идею ЕГЭ — он уравнивает шансы. Ведь преподаватель тоже может тащить троечников, а может сконцентрироваться на вундеркиндах.

— Нужен свой подход к каждому. У меня тоже разные дети в группе. Кого-то ты чуть подкорректируешь, кому-то вдалбливаешь, да. Но я всегда стараюсь говорить с детьми, родителями. Говорю родителям — у вашего ребенка меньше данных, все можно развить, но вы потратите больше денег и времени. Если готовы вкладываться — пожалуйста, но будьте готовы. Детям я такое не говорю, конечно.

— А ты сама отличницей была?

— До девятого класса. Потом поняла, что мне нужны не оценки, а знания.

— При этом ты занималась спортом.

— Да. Спортсмен может учиться, но это очень сложно. Раньше даже отпроситься на уроки было непросто. Тебе говорили: «Что, с ума сошла? У тебя тренировка!» Сейчас к этому проще относятся.

Если мне ребенок скажет: «У меня экзамен», — это святое, без проблем отпущу. Но сейчас безумное количество времени тратят на подкатки. Нужен тренер по вращениям, по прыжкам, ОФП. Не каждый ребенок это вывезет. Да и не каждый родитель. Плюс у нас, в отличие от Америки, все уроки во время тренировок.

— А у нас нельзя сделать как в Америке?

— Все катки забиты подкатками, хоккеистами, разными группами. Мало льда. Так что сумасшедшая сила воли должна быть что у родителей, что у ребенка.

Когда я каталась, было в разы дешевле. Сейчас все дороже из-за конкуренции. Если бы я каталась сейчас, закончила бы еще на «юном фигуристе». Просто кто-то из родителей считает, что его дитя станет олимпийским чемпионом. Во что бы то ни стало. Более правильная позиция — пусть занимается фигурным катанием, а если станет, класс. Со всеми надо разговаривать.

— Не знаю, как ты разговариваешь с фанатиками. По-моему, даже непросто объяснить, зачем быть спортсменом, когда можно учиться.

— Я тоже к спорту сейчас так же отношусь. Я не очень понимаю, зачем нужен спорт обществу, да. К ЗОЖ это имеет очень отдаленное отношение. ЗОЖ — это физкультура, а не спорт высших достижений. Хотя у меня есть в группе девушка, которая пошла заниматься фигурным катанием, танцами, именно насмотревшись фигурного катания, и не собирается быть спортсменкой, – сказала Попова.