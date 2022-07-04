Композитор Юнусов: «Создавать музыку для фигурного катания интересно. В этом виде спорта много движения и эмоций»

Композитор Бхима Юнусов заявил, что хотел бы писать музыку для фигурного катания на регулярной основе.

Юнусов – автор музыки для произвольной программы «Хроники заводной птицы» в сезоне-2020/21. Композитор также написал музыку для новой программы Туктамышевой, которую она представит в будущем сезоне.

«Это, конечно, интересно. В этом виде спорта много движения, что дает большую возможность для создания музыки, ритмически и мелодически, это очень круто, поэтому, конечно, у меня есть такое желание.

Какая музыка может подойти для фигурного катания? Существует большой спектр музыкальных стилей, которые могут подойти фигурному катанию, ведь в нем много движения и эмоций.

Само движение уже первично, под него можно писать музыку.

Если есть задача сделать какое-то романтическое произведение – это одно, а можно сделать что-то отчасти экспериментальное, основанное на электронной музыке, можно неоклассику сделать, это все будет работать», – сказал Юнусов.