Александр Жулин: «Фактически соперников у Пападакис и Сизерона нет. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении французского танцевального дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«Что касается причин этого решения, то они уже все выиграли. Фактически соперников у них нет, так как теперь и русских пар не будет – это первое.

Во-вторых, думаю, они хотят посмотреть, устали ли они вообще от спорта, есть ли смысл продолжать кататься. Абсолютно взвешенное решение. Честно говоря, думал, они совсем закончат. Значит, есть еще какие-то амбиции.

Это абсолютно разумное решение. Посмотрят, куда будет двигаться фигурное катание. Допускаю ли, что вообще не вернутся в фигурное катание? Вполне допускаю. Могут найти себе какое-нибудь дело по душе. Может, будут в шоу кататься.

Я знаю, что Сизерон там шьет. Может, будут какие-то интересы, которые их более увлекут. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся», – сказал Жулин.

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