Александр Жулин: «Фактически соперников у Пападакис и Сизерона нет. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении французского танцевального дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«Что касается причин этого решения, то они уже все выиграли. Фактически соперников у них нет, так как теперь и русских пар не будет – это первое.

Во-вторых, думаю, они хотят посмотреть, устали ли они вообще от спорта, есть ли смысл продолжать кататься. Абсолютно взвешенное решение. Честно говоря, думал, они совсем закончат. Значит, есть еще какие-то амбиции.

Это абсолютно разумное решение. Посмотрят, куда будет двигаться фигурное катание. Допускаю ли, что вообще не вернутся в фигурное катание? Вполне допускаю. Могут найти себе какое-нибудь дело по душе. Может, будут в шоу кататься.

Я знаю, что Сизерон там шьет. Может, будут какие-то интересы, которые их более увлекут. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся», – сказал Жулин.

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