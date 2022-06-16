Спектакль на роликовых коньках Навки и Чернышева «Бременские музыканты» получил 22 млн рублей от Московской области

В Московской области прошла серия шоу Татьяны Навки и «Бременские музыканты», которое получило поддержку в размере 22 млн рублей.

В течение мая спектакли проходили в Подмосковье, выступления были бесплатными для зрителей.

Согласно сайту Единой информационной системы в сфере закупок, на постановку шоу выделено 14,3 млн рублей.

В качестве заказчика указано Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро «Регион». Предмет договора: «Оказание услуг режиссера-постановщика по постановке развлекательного спектакля на роликовых коньках «Бременские музыканты».

На сайте navka.show значится, что постановщики спектакля – олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.

Спектакль также получил 7,7 млн рублей на «Оказание услуг по организации и проведению развлекательного спектакля на роликовых коньках «Бременские музыканты» от того же заказчика.

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