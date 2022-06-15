Мишин о Самодуровой в тренерском составе: «Когда РФС назначает тренера сборной, им не приходится что-то объяснять. Наша федерация имеет такое же право»

Теги РФС сборная России Алексей Мишин женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин прокомментировал попадание его подопечной, чемпионки Европы Софьи Самодуровой в тренерский состав сборной России.

19-летняя Самодурова завершила спортивную карьеру в апреле этого года. 

«Когда Российский футбольный союз (РФС) назначает тренера сборной команды, им не приходится что-то объяснять, доказывать, приводить какие-то рейтинги.

Наша федерация имеет такое же право. Гарантирована ли Соне успешная тренерская карьера? Не знаю, но надежда у меня есть», – сказал Мишин.

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